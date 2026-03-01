“Sus seres queridos no están solos”: Rodrigo Paz expresa condolencias por las víctimas del siniestro aéreo

A través de un comunicado difundido en redes sociales por la Presidencia del Estado, Paz manifestó su solidaridad con los deudos y destacó que cada una de las víctimas representa una historia de vida que hoy deja un profundo vacío en sus familias y en el país.
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Rodrigo Paz Pereira, expresó este domingo sus más sentidas condolencias a las familias de las 22 personas que perdieron la vida en el trágico accidente aéreo ocurrido en la ciudad de El Alto.
A través de un comunicado difundido en redes sociales por la Presidencia del Estado, Paz manifestó su solidaridad con los deudos y destacó que cada una de las víctimas representa una historia de vida que hoy deja un profundo vacío en sus familias y en el país.
En el mismo mensaje, la autoridad subrayó el impacto humano de la tragedia.
“Cada nombre representa una historia, una familia, sueños y afectos que hoy quedan en silencio. No son cifras. Son bolivianas y bolivianos que dejan un vacío imposible de llenar. A sus seres queridos les digo que no están solos. El Estado acompaña su dolor y honra la memoria de quienes partieron”, agrega la publicación.
