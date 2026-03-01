“Sus seres queridos no están solos”: Rodrigo Paz expresa condolencias por las víctimas del siniestro aéreo

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Rodrigo Paz Pereira, expresó este domingo sus más sentidas condolencias a las familias de las 22 personas que perdieron la vida en el trágico accidente aéreo ocurrido en la ciudad de El Alto.

A través de un comunicado difundido en redes sociales por la Presidencia del Estado, Paz manifestó su solidaridad con los deudos y destacó que cada una de las víctimas representa una historia de vida que hoy deja un profundo vacío en sus familias y en el país.

“Expreso mis más sentidas condolencias a las familias de: Salomé Quispe Mamani, Guillermina Murga Quispe, Gabriela Condori Blanco, Senovia Aro Apaza, Nancy Hiayhua Flores, Cristina Massi de Arias, Luz Naomi Mamani Lazo, Arlet Nicol Quispe Condori, Misael Pérez Murga, Luz Mamani Lazo, Yassir Valdez Villaseca, Juan Carlos Velasco Huanca, Jaime Luis Morales Huanca, Julio Lazo Mamani, Ever Rudy Chambi Machicado, Silvano Quispe Ticona, Iver Ramiro Quispe Murga, Kurt Levi Huayta Chuquimia, Édgar Ticona Apaza, Ronal Mamani Pomacahua, José Luis Morales Huanca y Diego Froilán Rusco Ochoa (Q.E.P.D.), quienes perdieron la vida en el trágico siniestro aéreo”, señala el comunicado oficial.

En el mismo mensaje, la autoridad subrayó el impacto humano de la tragedia.

“Cada nombre representa una historia, una familia, sueños y afectos que hoy quedan en silencio. No son cifras. Son bolivianas y bolivianos que dejan un vacío imposible de llenar. A sus seres queridos les digo que no están solos. El Estado acompaña su dolor y honra la memoria de quienes partieron”, agrega la publicación.

