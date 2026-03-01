“Es probable que haya más”: Trump anticipa nuevas bajas en guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que “lamentablemente” podrían registrarse más bajas estadounidenses en la guerra con Irán, tras confirmarse la muerte de tres militares en la operación denominada Furia Épica.

“Lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, mientras continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas”, declaró en un video difundido desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida.

El mandatario añadió que “es probable que haya más” víctimas antes de que concluya la ofensiva, iniciada el sábado y que, según anticipó, podría extenderse durante cuatro semanas. No obstante, aseguró que su Gobierno hará todo lo posible para evitar nuevas muertes y prometió “vengar” a los militares fallecidos.

El Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom) confirmó que tres efectivos murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos durante las operaciones.

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado ataques conjuntos contra Irán, en los que murió el líder supremo, Ali Jameneí, y varios altos mandos militares iraníes. Teherán anunció represalias y ha lanzado ataques contra Israel y países aliados de Washington en la región.

En el ámbito interno, legisladores demócratas cuestionaron que el Ejecutivo no haya informado previamente al Congreso y denunciaron que se trata de una intervención militar sin la autorización formal requerida.

