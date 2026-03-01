TEMAS DE HOY:
Policial

Potosí: intervención en lenocinio termina con rescate de menor y aprehensión de cuatro personas

En un club nocturno se logró identificar y rescatar a una adolescente que se encontraba trabajando en el lugar.

Charles Muñoz Flores

01/03/2026 18:30

Rescatan a menor y aprehenden a 4 personas tras operativo en Potosí. FOTO: Fiscalía.
Potosí, Bolivia

Escuchar esta nota

Un operativo interinstitucional denominado “Alto Impacto” permitió el rescate de una menor de edad y la aprehensión de cuatro personas presuntamente involucradas en hechos vinculados a la vulneración de derechos, informó el Fiscal Departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio Mendoza.

La intervención fue ejecutada por el Ministerio Público en coordinación con el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Policía Boliviana y la Dirección General de Migración, entre otras instituciones.

Las acciones comenzaron en la Terminal de Buses de la ciudad de Potosí, donde se realizaron controles de permisos de viaje de menores de edad, además de inspecciones en alojamientos y hoteles, con el objetivo de prevenir posibles casos de trata y tráfico de personas y otras formas de vulneración de derechos.

El operativo se extendió durante la noche y la madrugada del sábado, cuando las autoridades se trasladaron a la zona Las Rosas, sector donde funcionan varios lenocinios. En uno de estos establecimientos se logró identificar y rescatar a una adolescente que se encontraba trabajando en el lugar.

Como resultado de la intervención, cuatro personas fueron aprehendidas y puestas a disposición de las autoridades competentes, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar responsabilidades penales y establecer si existen otras personas implicadas.

