Dos mujeres fueron aprehendidas el sábado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), tras ser sorprendidas transportando pasta base de cocaína adherida a sus cuerpos en la carretera Bioceánica, en la ruta con destino a Puerto Quijarro.

El operativo se desarrolló durante un Dispositivo Estático de Control Vehicular instalado por personal antinarcóticos en ese tramo carretero. Según el informe oficial, durante la requisa de pasajeros de un bus interdepartamental, las mujeres fueron identificadas debido a su comportamiento considerado sospechoso por los uniformados.

Capturan a dos mujeres con droga adherida a sus cuerpos en Santa Cruz. FOTO: Felcn.

La inspección posterior permitió establecer que ambas portaban un total de seis paquetes con una sustancia amarillenta adherida a sus cuerpos. Tras realizarse la prueba de campo correspondiente, el resultado fue positivo (+) para pasta base de cocaína, confirmó la Felcn a través de sus redes sociales.

“Efectivos antinarcóticos instalaron un Dispositivo Estático de Control Vehicular sobre la carretera Bioceánica, en la ruta con destino a Puerto Quijarro”, señala parte del comunicado institucional. Asimismo, detalla que las dos personas de sexo femenino transportaban seis paquetes con la sustancia controlada.

Capturan a dos mujeres con droga adherida a sus cuerpos en Santa Cruz. FOTO: Felcn.

Ante este hecho, ambas fueron aprehendidas y puestas a disposición del Ministerio Público, que llevará adelante las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles vínculos con redes de tráfico de sustancias controladas.

Mira la programación en Red Uno Play