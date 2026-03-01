¡Horas de terror! Jugador logra salir de Irán en plena ofensiva aérea de EE. UU.

El futbolista hispano-marroquí Munir El Haddadi vivió horas de máxima tensión en Irán luego de que su vuelo fuera cancelado tras los ataques aéreos registrados el fin de semana sobre distintos puntos del país. Lo que parecía un traslado habitual terminó convertido en una carrera contrarreloj para abandonar territorio iraní.

Según reportó el diario MARCA, el exdelantero de clubes como FC Barcelona, Valencia CF y Sevilla FC quedó atrapado en Teherán cuando se cerró el espacio aéreo. Ante la imposibilidad de volar, su club le facilitó un conductor y emprendió un extenso trayecto por tierra de aproximadamente 16 horas hasta la frontera con Turquía.

Desde su entorno describieron la travesía como “una locura”, marcada por la incertidumbre y la urgencia. Finalmente, el atacante logró cruzar a territorio turco y se encuentra a la espera de organizar su regreso a España.

“Está bien, está sano”, aseguraron fuentes cercanas.

La crisis también impactó de lleno en el fútbol local. La liga iraní fue suspendida y la situación sigue siendo incierta para los extranjeros que militan en ese campeonato. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España recomendó a sus ciudadanos abandonar el país por los medios disponibles, mientras la Real Federación Española de Fútbol activó un gabinete de crisis para asistir a jugadores y técnicos desplazados en la región.

En medio de un conflicto que deja centenares de víctimas según reportes oficiales, Munir cambió el vestuario por la carretera y el balón por una frontera. Ahora, su prioridad ya no es el próximo partido, sino regresar a casa sano y salvo.

Mira la programación en Red Uno Play