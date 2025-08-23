Escena de terror: una moto voló directo contra un camarógrafo en plena competencia

La jornada del MotoGP en Hungría vivió un momento de gran tensión durante la Sprint, tras el despiste de Pedro Acosta en una curva cerrada. El piloto español perdió el control de su motocicleta, que derrapó sobre la leca y terminó elevándose de forma peligrosa hacia la zona donde trabajaba un camarógrafo de la transmisión oficial.

El impacto parecía inevitable, sin embargo, el operador reaccionó con rapidez y logró esquivar la moto en el último instante. La escena causó conmoción en el circuito y preocupación entre los espectadores.

La calma regresó cuando otra cámara mostró al profesional de medios levantando el pulgar, gesto que confirmó que salió ileso pese al riesgo vivido. El incidente quedó como un susto, sin consecuencias mayores para el trabajador ni para los equipos de la organización.

