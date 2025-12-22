El escape más insólito: infiel queda colgado de un letrero y se vuelve viral | VIDEO

Una situación tan insólita como llamativa se volvió viral en redes sociales luego de que un hombre, presuntamente involucrado en una infidelidad, fuera captado intentando huir de un hotel tras ser descubierto por su esposa. Lo que debía ser una salida rápida y silenciosa terminó convirtiéndose en un espectáculo público que atrajo la atención de transeúntes y huéspedes.

El hecho, que comenzó como un conflicto privado, escaló en cuestión de minutos hasta transformarse en una escena registrada por decenas de celulares y difundida ampliamente en plataformas digitales.

Quedó colgado de un letrero al intentar escapar

De acuerdo con los videos y testimonios que circulan en redes, el sujeto intentó abandonar el establecimiento por una vía poco convencional para evitar el enfrentamiento. En su desesperada maniobra, terminó aferrado a una de las letras del letrero eléctrico exterior del hotel, quedando suspendido a varios metros de altura.

Las imágenes muestran al hombre colgado, sin poder avanzar ni retroceder, mientras varias personas observan la escena entre gritos, sorpresa y risas. El video no tardó en viralizarse, generando todo tipo de reacciones y comentarios.

Hasta el momento, no se informó si el protagonista sufrió lesiones ni si las autoridades intervinieron tras el incidente. Sin embargo, el episodio ya se convirtió en uno de los videos más comentados por lo absurdo e inesperado del intento de escape.

Video:

