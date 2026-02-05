"Tranquilízate, mi amor": Chofer de aplicación es confundido con el amante y el video es viral

Lo que parecía ser un viaje de rutina para un chofer de plataforma digital se convirtió en una escena digna de una telenovela. El video, que ya suma miles de reproducciones en redes sociales, muestra cómo la confusión y los celos pueden escalar en cuestión de segundos.

"¡Bájate del carro!"

Todo comenzó cuando una joven, identificada como Carolina, abordó el vehículo solicitando el servicio de manera habitual. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Apenas la usuaria cerró la puerta, un hombre —presuntamente su pareja— apareció en escena increpando de forma agresiva al conductor, confundiéndolo con un rival amoroso, según publica El Heraldo de México.

"¡Cálmate, es el Uber!", gritaba desesperada la mujer mientras intentaba frenar los reclamos de su novio, quien no dejaba de gritarle al chofer: "¡A dónde la llevas tú, mi carnal!", según se escucha en el registro.

La reacción del conductor

El taxista, cuya expresión de desconcierto absoluto ha sido uno de los puntos más comentados por los internautas, documentó todo el incidente con la cámara interna del auto. En las imágenes se observa cómo el trabajador intenta mantener la calma mientras el agresor le exige explicaciones y le reclama a la joven por "subirse al mismo carro".

Finalmente, tras una serie de gritos y manoteos, la mujer baja del vehículo para intentar calmar a su pareja, dejando al conductor atónito ante lo que acababa de presenciar.

El video generó una ola de comentarios, desde quienes se solidarizan con el mal rato que pasó el trabajador, hasta quienes bromean con su cara de confusión. Este caso se suma a la larga lista de situaciones insólitas que los conductores de aplicaciones enfrentan día a día en las calles.

