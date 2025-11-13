El conmovedor video que muestra a una madre de 102 años despidiéndose de su hijo de 82 en un hospital generó un torrente de emociones a nivel global, y ahora se confirma que el emotivo suceso tuvo lugar en Colombia.

La protagonista de la escena es Teresa, una mujer centenaria que acudió al hospital para darle el último adiós a su hijo, quien se encontraba en un estado delicado de salud. Las imágenes, compartidas originalmente por un familiar en TikTok (identificado como @jhonjai32), capturaron el momento en que Teresa, con lágrimas en los ojos, toma la mano de su hijo y le susurra: "Le habla su mamá, Teresa".

El momento de mayor ternura en el video es cuando la madre se inclina y le dice al oído el apodo que probablemente usó toda su vida: "Dormilón".

La difusión en redes sociales ha revelado el doloroso desenlace de la historia. Según el usuario que compartió el video, el hombre de 82 años falleció poco después del emotivo encuentro, el cual habría ocurrido alrededor del mes de agosto de 2024. La historia de Teresa y su hijo se ha convertido en un símbolo del amor incondicional, con miles de comentarios destacando la fuerza de la relación maternofilial que se mantuvo intacta hasta el último momento.

