Imágenes sensibles: Captan el momento en que un toro cornea mortalmente a un hombre en Colombia 

Ubaldo Montalvo Lozano perdió la vida tras ser arrastrado y corneado mortalmente por un toro durante un evento popular en el municipio de Chimá, en Colombia. El hombre fue auxiliado inmediatamente y trasladado a un centro de salud cercano, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas.

En un video registrado en el lugar se observa a Montalvo corriendo frente al toro, cuando repentinamente es embestido, tumbado al suelo y corneado repetidamente. Tras la agresión, los asistentes intervinieron para distraer al animal mientras se brindaba atención a la víctima.

El suceso ha generado controversia, ya que Colombia sancionó recientemente una ley que prohíbe los espectáculos taurinos, aunque la normativa entrará en vigor hasta 2027.

Autoridades locales y organizaciones defensoras de los animales han llamado a revisar las medidas de protección y control en estos eventos, mientras la comunidad de Chimá lamenta la pérdida de Montalvo Lozano.

Mira la programación en Red Uno Play