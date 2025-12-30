Imágenes sensibles: Captan el momento en que un toro cornea mortalmente a un hombre en Colombia 

El hecho reabre el debate sobre la seguridad en estos espectáculos, cuya prohibición en Colombia comenzará a regir en 2027.
29/12/2025 21:39
Ubaldo Montalvo Lozano perdió la vida tras ser arrastrado y corneado mortalmente por un toro durante un evento popular en el municipio de Chimá, en Colombia. El hombre fue auxiliado inmediatamente y trasladado a un centro de salud cercano, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas.
En un video registrado en el lugar se observa a Montalvo corriendo frente al toro, cuando repentinamente es embestido, tumbado al suelo y corneado repetidamente. Tras la agresión, los asistentes intervinieron para distraer al animal mientras se brindaba atención a la víctima.
El suceso ha generado controversia, ya que Colombia sancionó recientemente una ley que prohíbe los espectáculos taurinos, aunque la normativa entrará en vigor hasta 2027.
Autoridades locales y organizaciones defensoras de los animales han llamado a revisar las medidas de protección y control en estos eventos, mientras la comunidad de Chimá lamenta la pérdida de Montalvo Lozano.
