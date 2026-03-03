TEMAS DE HOY:
Descubrió una infidelidad frente a un hotel y viralizó el video

El hecho ocurrió en Villa María, Córdoba. Tras sospechar una infidelidad, el hombre la siguió, la filmó en la puerta de un hotel y luego compartió las imágenes en redes sociales, generando un intenso debate.

03/03/2026 14:07

Descubrió una infidelidad frente a un hotel y viralizó el video. Imagen captura de video.
Un episodio de alto voltaje emocional se volvió viral en Villa María, en la provincia de Córdoba, luego de que un hombre sorprendiera a su pareja cuando estaba por ingresar a un hotel alojamiento con otro.

Según trascendió en medios locales, el hombre sospechaba desde hacía tiempo que su pareja le era infiel. Decidió seguirla y confirmó sus dudas cuando la vio llegar en auto junto a otro hombre a un hotel de la ciudad.

El momento quedó grabado

De acuerdo con los videos que circularon en redes sociales, la pareja estaba dentro del vehículo, a punto de ingresar al establecimiento, cuando el hombre los interceptó a los gritos.

La mujer descendió del automóvil y quedó visiblemente sorprendida, mientras su pareja la increpaba. En las imágenes se escucha cómo el hombre confronta también al acompañante y cuestiona la situación.

Tras el tenso episodio, el propio protagonista difundió el video en redes sociales y grupos de WhatsApp, lo que provocó una fuerte exposición pública del conflicto.

Debate dividido en redes

La viralización generó miles de comentarios con posturas encontradas. Algunos usuarios manifestaron apoyo al hombre por haber descubierto la supuesta infidelidad “in fraganti”. Otros, en cambio, cuestionaron la decisión de grabar y difundir un momento íntimo.

Entre los mensajes que circularon se leyeron frases como:

  • “Qué triste tener que ver algo así en vivo”.

  • “De la muerte y de los cuernos, no se salva nadie”.

  • “Filmó y viralizó, ¿qué necesidad de exponer todo?”.

También hubo personas que afirmaron conocer al protagonista y pidieron comprensión para ambas partes.

