Engañaron a niño de 11 años y lo hicieron creer que sus padres estaban secuestrados

Un nuevo caso de manipulación y terror sacude a la localidad de Engativá, en Bogotá. Delincuentes habrían utilizado presión psicológica —e incluso se investiga si alguna sustancia química— para engañar a un niño de 11 años y lograr que entregara las pertenencias de su familia.

De acuerdo con un informe de Noticias Caracol, el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando el menor regresaba del colegio y se encontraba solo en su vivienda.

Los sujetos llamaron al teléfono fijo haciéndose pasar inicialmente por funcionarios del BBVA. Tras confirmar que el niño estaba solo, preguntaron por su padre. Minutos después, la llamada cambió de tono.

Le aseguraron que sus padres estaban judicializados y secuestrados.

Para reforzar el engaño, uno de los delincuentes imitó la voz del padre y, entre supuestos sollozos, le pidió que reuniera todo lo de valor que hubiera en la casa para “ayudarlos”.

Presionado por el miedo y creyendo que la vida de sus padres corría peligro, el niño recolectó joyas familiares, dinero en efectivo y hasta el secador de pelo de su madre. Los delincuentes enviaron a una mujer hasta la vivienda para recoger el botín.

Sospecha de posible intoxicación

El padre del menor relató que, al regresar, encontró a su hijo en un estado inusual: desorientado, con reacciones extrañas y visiblemente afectado. La familia sospecha que pudo haber sido expuesto a alguna sustancia para facilitar el robo, aunque esta versión está siendo investigada por las autoridades.

Más allá de las pérdidas materiales, el daño emocional fue profundo. El niño tuvo que recibir atención psicológica en su colegio debido al fuerte impacto que le causó creer que sus padres estaban en peligro.

El caso reabre el debate sobre nuevas modalidades de estafa que combinan manipulación emocional, suplantación de identidad y presión psicológica para vulnerar incluso a los más pequeños.

