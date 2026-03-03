“A mi hijo lo mataron a palazos”: madre de Beymar pide pena máxima por el crimen

Entre lágrimas y con la voz quebrada por el dolor, la madre de Beymar, el joven de 28 años que perdió la vida tras una brutal golpiza en la avenida Arroyito, en el barrio El Tatú, clamó justicia por la muerte de su hijo.

Durante el velatorio, la mujer relató el sufrimiento que atraviesa la familia y pidió a las autoridades que se aplique la pena máxima contra los responsables del crimen.

“Yo como madre pido justicia para mi hijo. A mi hijo lo mataron como a un perro, a palazos”, expresó. Según su testimonio, el joven fue emboscado cuando retornaba a su domicilio en la madrugada del lunes, luego de haber salido a ver un partido de fútbol de Oriente.

La madre aseguró que su hijo fue dejado agonizando en plena calle. “Me lo dejaron tirado. Se ahogó con su propia sangre. Le destrozaron la cara a mi hijo”, lamentó, describiendo la violencia con la que fue atacado.

Beymar deja en la orfandad a dos niños de ocho y cuatro años. “Tiene hijos. Están estudiando, están en el colegio. Le faltaba todavía comprar los materiales para su hijito”, señaló con profundo pesar.

Entre sollozos, reiteró su pedido a las autoridades judiciales: “Por favor, que agarren a los que le hicieron todo eso a mi hijo. Que les den pena máxima. Ni a un perro se lo mata así”.

La familia exige que el hecho no quede impune y que se identifique y capture a los responsables de la agresión que terminó con la vida del joven.

