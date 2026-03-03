"Mi hijo no era un perro": Velan a hincha asesinado a golpes en Santa Cruz

En el barrio El Tatú 3, zona del Plan 3000, se velan los restos de Beymar Uracoy, de 27 años, quien perdió la vida de manera violenta en un hecho que conmociona a la comunidad.

Durante el velorio, familiares y amigos claman justicia por el asesinato. La madre de la víctima, visiblemente afectada, expresó su dolor y exigió que los responsables reciban la máxima pena.

“Mi hijo no es un perro. Mataron a mi hijo como un perro. Mi hijo tiene familia”, dijo la mujer, relatando cómo se enteró del crimen tras recibir la noticia de su nuera.

Relató cómo se enteró del crimen: “Llamaron a su mujer y de eso me enteré. Me levanté de mi cama porque su mujer salió gritando diciendo que lo mataron a Beymar. Salimos corriendo para buscarlo, pero ya no estaba, ya él ahí… lo habían matado”.

Beymar, padre de dos hijos, se dedicaba a la chatarra y era el principal sostén de su familia. Su madre aseguró que no tenía enemigos: “No tenía enemigos, solamente él era fanático de Oriente. A veces iba a ver los partidos y luego volvía a casa con su mujer y sus hijos”.

Respecto al motivo del crimen, la madre señaló: “¿Su único error fue ser hincha de un equipo de fútbol? Sí, eso fue… nada más”.

La Policía ya detuvo a dos personas vinculadas al crimen, mientras que la familia señala que podrían haber más involucrados. La madre insistió: “Eran hartos, le buscaron a mi hijo y me lo mataron… quiero justicia”.

El sepelio se realizará mañana en un cementerio cercano, donde amigos y allegados darán el último adiós a Beymar Uracoy. La investigación continúa bajo la custodia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

