Tras los peritajes realizados por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), nuevos y crudos detalles emergen sobre el tercer feminicidio registrado en el departamento de Oruro en lo que va del año. La víctima, una adolescente de 16 años, fue asesinada con saña en presencia de su bebé de meses.

Evidencia física: Un ataque violento

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que la autopsia médico-legal confirmó como causa de muerte un shock hipovolémico y trauma torácico. Según el informe, el agresor, de 17 años, abordó a la víctima por la espalda, le cubrió la boca y le asestó una puñalada en el pecho que atravesó el pulmón y el corazón.

Un detalle técnico clave para la investigación es que el arma punzocortante utilizada se rompió debido a la fuerza del impacto. Los peritos lograron colectar tanto la hoja de metal del cuerpo de la víctima como el mango del cuchillo a pocos metros del cadáver, elementos que están siendo sometidos a pruebas de dactiloscopia para asegurar la condena en juicio oral.

Una cómplice en la escena

La investigación dio un giro tras el informe de la Directora de la FELCV, Cap. Fabiana Mercado, quien confirmó la aprehensión de una segunda persona: una joven de 16 años, actual pareja del agresor.

Según el informe psicológico y la Cámara Gesell, el autor llegó a Caracollo acompañado por su actual novia para citar a la víctima cerca del río. Se presume que la joven tenía conocimiento previo del encuentro y, tras el crimen, el agresor le confesó el hecho. Actualmente, ella se encuentra bajo custodia policial bajo la presunta comisión del delito de complicidad.

El vacío legal de la minoridad

Uno de los puntos que genera mayor preocupación en el Ministerio Público es el marco legal que ampara al agresor debido a su edad. Al tener 17 años (dato que está siendo verificado mediante huellas digitales ante la falta de cédula de identidad), el sindicado se acoge a la Ley 548 (Código Niña, Niño y Adolescente).

"Si la persona fuera mayor de edad, la pena sería de 30 años sin derecho a indulto. Al ser menor de edad, la sanción máxima es de una quinta parte, lo que significa que solo enfrentaría 6 años de privación de libertad por quitarle la vida a una mujer vulnerable que cargaba a su hijo", lamentó el fiscal Morales.

Estado del bebé y situación de los detenidos

La bebé de 4 meses de edad, fue valorada médicamente y se encuentra estable. Actualmente bajo la tutela de la Defensoría de la Niñez de Caracollo. El autor fue capturado en el municipio de Vila Vila tras intentar huir hacia los cerros al notar la presencia policial. Se encuentra recluido en el centro de rehabilitación "Renacer". El lugar del hecho ha sido identificado como el escenario primario debido a la cantidad de restos hemáticos y huellas encontradas.

Con este caso, Oruro suma tres feminicidios en apenas dos meses del año, encendiendo las alarmas sobre la violencia de género en entornos de adolescentes.

