El cielo en Bolivia se teñirá de rojo: Conozca todo sobre la 'Luna de sangre' que se verá este 3 de marzo

Este martes 3 de marzo, Bolivia será testigo de un fenómeno astronómico de alto impacto visual cuando una Superluna de Sangre transforme el firmamento. Durante este evento, la alineación planetaria permitirá que la sombra de la Tierra cubra por completo al satélite, otorgándole un color rojo intenso y profundo.

La fase de totalidad tendrá una duración inusual de 58 minutos, permitiendo una observación a simple vista y detallada de la transición cromática. Esta extensión temporal es una oportunidad excepcional para apreciar cómo la sombra terrestre avanza lentamente sobre la superficie lunar antes del amanecer.

Para los observadores en nuestro país, el evento comenzará con la fase parcial a las 5:50 am, marcando el inicio del oscurecimiento. La fase de totalidad en el país está programada para iniciar a las 7:04 am, alcanzando su punto máximo de coloración a las 7:03 am según los registros astronómicos.

Debido a la hora del evento en la región, la visibilidad total podría ser limitada por la salida del sol, lo que hace de los primeros minutos del eclipse el momento crítico para la observación. Es fundamental buscar horizontes despejados hacia el oeste para intentar capturar los últimos instantes del satélite teñido de carmesí.

Este espectáculo natural representa una de las últimas oportunidades de la década para presenciar un eclipse de esta magnitud en la región. Un evento con estas características de brillo y duración no volverá a repetirse en el cielo boliviano hasta el año 2028.

Mira la programación en Red Uno Play