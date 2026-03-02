¿Qué deparan los signos del zodíaco para esta semana? Amor, éxito y advertencias

Amor, decisiones financieras y advertencias sobre el entorno marcan los próximos días según la lectura de las cartas.
02/03/2026 9:56
En el inicio del tercer mes del año, Lixser de la Serna, astrólogo y parapsicólogo, compartió la lectura de los 12 signos del zodíaco con un mensaje claro: renovar energías y comenzar la semana con actitud positiva.
“El tercer mes representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Santísima Trinidad está dentro de nuestro propio ser y vamos a ser plenamente felices”, expresó al arrancar el segmento.
Durante su intervención, recordó que las cartas “guían y orientan, más no determinan”, señalando que es la fuerza moral y espiritual de cada persona la que marca el destino.
♈ Aries
La carta de la reina en el trono aconseja serenidad y firmeza. Sin embargo, advierte sobre posibles envidias y traiciones en el entorno cercano. “Ojo con quienes brindan la mano por delante y clavan el puñal por detrás”, alertó.
♉ Tauro
La luna en medio de las copas marca oportunidades únicas. El mensaje es claro: actuar con rapidez y confianza, especialmente en inversiones o decisiones económicas.
♊ Géminis
El 10 de espadas brinda protección espiritual, pero recomienda cautela al firmar documentos o compromisos legales que puedan generar inconvenientes en la semana.
♋ Cáncer
El 10 de copas augura alegría y posible reconciliación amorosa. La recomendación es pensar antes de hablar para evitar conflictos de pareja.
♌ Leo
Con la carta del sol y la estrella, Leo recibe luz verde para avanzar con seguridad. El amor será clave para fortalecer su camino.
♍ Virgo
El ermitaño invita a la reflexión y a no delegar responsabilidades importantes en el trabajo o negocio. “El ojo del amo engorda el caballo”, recordó.
♎ Libra
Prosperidad y éxito se vislumbran, aunque la indecisión puede frenar avances. El respaldo de la pareja será fundamental para consolidar proyectos.
♏ Escorpio
Seguridad y confianza marcan la semana, pero sin excesos. La recomendación es no confiarse demasiado del entorno.
♐ Sagitario
Las oportunidades están en puerta. El llamado es a convertirse en “cazador del éxito” y aprovechar cada momento.
♑ Capricornio
El seis de bastos refleja superación de obstáculos. La constancia será el motor para alcanzar metas en marzo.
♒ Acuario
Un camino con desafíos, pero orientado al éxito. La clave será la perseverancia y no depender excesivamente de terceros.
♓ Piscis
Meditación, serenidad y éxito inesperado. Se abren oportunidades importantes que deben aprovecharse con decisión.
Al cierre, Lixser reiteró su mensaje central: “Su fuerza y seguridad espiritual son las que lo llevarán al éxito y la prosperidad”.
