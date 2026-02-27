Psicóloga explica qué significa ser therian y cómo abordarlo en la adolescencia

Especialista señala que la identificación con animales puede formar parte del proceso de construcción de identidad en la adolescencia y recomienda diálogo y límites claros.
27/02/2026 11:51
En los últimos meses, el término therians comenzó a circular con fuerza en redes sociales, generando dudas y debate entre padres y educadores. Pero, ¿qué significa realmente y cómo debe entenderse este fenómeno?
“Desde siempre ha existido esta fantasía colectiva. Recordemos personajes como los ThunderCats, que en su momento también marcaron una moda”, señaló.
Según la especialista, el fenómeno de los therians puede comprenderse como una conducta transicional vinculada a la construcción de identidad en la adolescencia.
“No es solo un juego. Tiene que ver con el proceso de búsqueda de identidad y sentido de pertenencia que caracteriza esta etapa”, afirmó.
La profesional aclaró que, mientras la persona sea funcional: asista al colegio o al trabajo y mantenga sus responsabilidades; se trata de un fenómeno social propio de la edad.
El acceso a redes sociales, añadió, ha contribuido a la popularización de esta práctica, convirtiéndola en una tendencia visible y compartida.
En cuanto a las recomendaciones, Valdivia subrayó la importancia de establecer límites claros en el ámbito familiar, escolar y laboral.
“Uno puede creer lo que quiera, pero eso no significa que pueda transgredir normas o lastimar a otros”, sostuvo.
La psicóloga aconseja evitar el confrontamiento y, en cambio, aprovechar la situación como una oportunidad para fortalecer la comunicación con los hijos. “Es una etapa pasajera. En la adolescencia pesa más la pertenencia al grupo de amigos que la opinión de los padres, por eso es fundamental fomentar límites y mantener una comunicación asertiva”, concluyó.
Para la especialista, más que alarmarse, los padres deben informarse, dialogar y acompañar, entendiendo que estos procesos forman parte del desarrollo y la búsqueda de identidad juvenil.
