Psicóloga explica qué significa ser therian y cómo abordarlo en la adolescencia

En los últimos meses, el término therians comenzó a circular con fuerza en redes sociales, generando dudas y debate entre padres y educadores. Pero, ¿qué significa realmente y cómo debe entenderse este fenómeno?

La psicóloga y psicoterapeuta Margarita Valdivia explicó que la admiración o identificación con animales no es algo nuevo, ya que forma parte de la mitología, leyendas, series animadas y películas.

“Desde siempre ha existido esta fantasía colectiva. Recordemos personajes como los ThunderCats, que en su momento también marcaron una moda”, señaló.

Según la especialista, el fenómeno de los therians puede comprenderse como una conducta transicional vinculada a la construcción de identidad en la adolescencia.

“No es solo un juego. Tiene que ver con el proceso de búsqueda de identidad y sentido de pertenencia que caracteriza esta etapa”, afirmó.

Valdivia comparó esta tendencia con otras “tribus urbanas” que surgieron en distintos momentos, como los otakus o los emos. “Cada cierto tiempo aparecen grupos que buscan expresar que están aquí, que son diferentes y que forman parte de algo”, indicó.

La profesional aclaró que, mientras la persona sea funcional: asista al colegio o al trabajo y mantenga sus responsabilidades; se trata de un fenómeno social propio de la edad.

Sin embargo, advirtió que se requiere atención profesional cuando la conducta afecta la vida diaria: aislamiento extremo, abandono escolar, descuido de la alimentación o daño a sí mismo o a otros.

El acceso a redes sociales, añadió, ha contribuido a la popularización de esta práctica, convirtiéndola en una tendencia visible y compartida.

En cuanto a las recomendaciones, Valdivia subrayó la importancia de establecer límites claros en el ámbito familiar, escolar y laboral.

“Uno puede creer lo que quiera, pero eso no significa que pueda transgredir normas o lastimar a otros”, sostuvo.

También enfatizó que se trata de actos conscientes, ya que quienes participan en estas prácticas eligen utilizar disfraces o accesorios de manera deliberada.

La psicóloga aconseja evitar el confrontamiento y, en cambio, aprovechar la situación como una oportunidad para fortalecer la comunicación con los hijos. “Es una etapa pasajera. En la adolescencia pesa más la pertenencia al grupo de amigos que la opinión de los padres, por eso es fundamental fomentar límites y mantener una comunicación asertiva”, concluyó.

Para la especialista, más que alarmarse, los padres deben informarse, dialogar y acompañar, entendiendo que estos procesos forman parte del desarrollo y la búsqueda de identidad juvenil.



