De la televisión a la web: cuánto gana Fátima Segovia por suscripción

La exintegrante de programas humorísticos en Perú decidió dar un giro total a su carrera y enfocarse en la creación de contenido por suscripción. En una entrevista con el diario Trome, detalló cómo ha logrado consolidar una fuente de ingresos estable en el entorno digital.

¿Cuánto cobra por suscripción?

Segovia explicó que su principal ingreso proviene exclusivamente de las suscripciones mensuales.

Tarifa fija: 25 dólares

Asegura que nunca ha reducido el precio

No basa su modelo en cobros adicionales constantes

“De 25 dólares yo nunca he bajado”, afirmó durante la entrevista. Además, señaló que sus seguidores prefieren un esquema claro, sin cargos extra frecuentes por contenido personalizado.

Actualmente administra tres cuentas, con contenidos similares pero adaptados a distintos públicos.

Aunque no reveló el monto total de sus ganancias, indicó que los ingresos obtenidos le permitieron adquirir una casa de cuatro pisos, logro que atribuye directamente a su actividad en la plataforma.

Ingresos adicionales

Además de las suscripciones, obtiene ganancias secundarias mediante:

Venta de repeticiones de transmisiones en vivo

Contenido que puede alcanzar hasta 50 dólares

Sin embargo, enfatizó que su base económica sigue siendo la suscripción mensual.

Cómo maneja su negocio digital

Lejos de contar con un equipo amplio de producción, Segovia asegura que gestiona personalmente su contenido.

Entre sus inversiones destacan:

Trípodes con seguimiento automático

Sistemas de iluminación profesional

Alquiler de locaciones exclusivas (hasta 400 dólares por suite)

Organiza su trabajo en dos días a la semana:

Un día para transmisiones en vivo

Otro día para grabaciones adicionales

Este esquema le permite mantener independencia, privacidad y control total sobre su marca personal, consolidando su presencia en el mercado digital.

El caso de Fátima Segovia refleja cómo algunas figuras públicas han migrado de la televisión tradicional a plataformas digitales, transformando su imagen en un negocio rentable y autónomo.

