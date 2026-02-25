En un muro histórico de un zoológico en Polonia, un artista fue detenido tras pintar un mural de Punch, un pequeño macaco japonés de siete meses que ha conquistado las redes sociales por su emotiva historia de vulnerabilidad y apego.

El video de 36 segundos que documenta el proceso muestra al artista desde los primeros trazos hasta el resultado final, revelando un trabajo lleno de color y expresividad.

Pese a la detención, las autoridades del zoológico buscan preservar la obra, destacando su valor educativo y artístico.

“El mural no solo representa a Punch, sino que también refleja conceptos fundamentales de la teoría del apego y la importancia del vínculo emocional en los primates”, explicaron los responsables del recinto.

Punch nació en el zoológico de Ichikawa, en Japón, y fue rechazado por su madre al nacer, lo que dificultó su integración con su tropa. Desde entonces, ha encontrado refugio en un peluche de orangután adquirido en una cadena de muebles, apodado por los cuidadores como “Ora-mama”. Las imágenes del macaco abrazando su peluche han acumulado millones de reproducciones en internet, generando un fenómeno global que trasciende la simple ternura.

Expertos en comportamiento animal destacan que el apego observado en Punch no es un caso aislado. “Muchos animales, desde guepardos en cautiverio hasta elefantes huérfanos, desarrollan vínculos con objetos o cuidadores para reducir el estrés y fomentar la confianza”, señalan. En primates, este comportamiento es aún más significativo: la interacción física y afectiva constituye la base del aprendizaje social y del desarrollo emocional.

