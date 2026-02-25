Productores lecheros se declaran en emergencia y exigen eliminar la banda de precios

La Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) declaró al sector en estado de emergencia y pidió al Gobierno eliminar la banda de precios vigente desde 2012, al considerar que la regulación ha provocado una caída del 30% en la producción en los últimos cinco años.

Su presidente, Juan Manuel Rojas, advirtió que la situación es “insostenible” y que más de 250 productores en Santa Cruz han cerrado sus operaciones en ese periodo.

Rojas explicó que la regulación abarca toda la cadena productiva, desde el campo hasta la industria, lo que —según dijo— ha generado falta de certidumbre y márgenes negativos para los productores.

“Hoy por hoy los números están muy rojos en los productores”, afirmó, aunque evitó precisar un monto de pérdida debido a que cada unidad productiva tiene costos y niveles de rendimiento distintos.

Actualmente, el precio regulado por litro de leche es de Bs 4,45 en el Oriente, Bs 4,50 en los Valles y Bs 4,55 en el Altiplano. Sin embargo, el dirigente sostuvo que no corresponde fijar un nuevo monto, sino dejar que el mercado determine el valor.

“El escenario ideal en el mundo es que el mercado regule el precio. No queremos dar un número porque sería incorrecto, pero necesitamos competir en igualdad de condiciones”, señaló.

El representante de Fedeple indicó que han sostenido al menos cuatro reuniones con autoridades del Ministerio del área y con la entidad matriz, la CAO, donde —según dijo— se establecieron compromisos y plazos que aún no se han cumplido.

Además, mencionó que el sector ha enfrentado incrementos en el salario mínimo y alzas en costos de insumos y combustibles, lo que ha agravado la situación financiera.

Ante la falta de respuestas concretas, el sector analiza medidas de presión. Rojas informó que este martes se realizan reuniones de directorio en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija para definir acciones.

“No pedimos que la leche se vaya a 10 o 20 bolivianos, el mercado lo va a regular. Pero no podemos seguir en este estado de asfixia”, concluyó, al señalar que solo en Santa Cruz se dejaron de entregar 350 millones de litros a la industria en cinco años.

Mira la programación en Red Uno Play