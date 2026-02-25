¿Cómo avanzará el resarcimiento por combustible en mal estado? Esto dijo el Comité Cívico

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, informó que se lograron “puntos de encuentro interesantes y positivos” en el marco de las mesas técnicas instaladas para abordar el proceso de resarcimiento por los daños ocasionados por combustible en mal estado.

Zambrana explicó que el primer gran avance es que la compensación económica “va”, pues ya cuenta con un monto definido, un procedimiento establecido y un plazo determinado.

“Esto es positivo para todo el sector transporte, automotriz y mototaxista en Bolivia. Va a ser el cimiento para que particulares y otros sectores puedan adherirse a este mismo formato”, afirmó.

En segundo lugar, señaló que se acordó la creación de una comisión de denuncias para atender reclamos sobre la calidad del combustible.

Según indicó, cualquier ciudadano que considere haber sido afectado podrá acudir directamente a esta instancia para activar inspecciones rápidas, evitando procesos burocráticos prolongados. “No se pasará por el proceso largo a través de los Odecos, sino que se busca una respuesta inmediata”, puntualizó.

Sin embargo, el dirigente cívico cuestionó la ausencia del ministro de Hidrocarburos en las mesas técnicas, pese a que —según dijo— se había comprometido a participar. En su lugar asistió la planta ejecutiva de YPFB.

Zambrana aseguró que YPFB está asumiendo su responsabilidad en el caso y confirmó que existen procesos sumariales y ordinarios en curso contra los presuntos responsables. Además, reiteró el pedido de una auditoría internacional para transparentar lo ocurrido y recuperar la confianza ciudadana.

“Es histórico lo que ha sucedido, porque es la primera vez que el Estado reconoce un error y está pagando por él. No podemos seguir pagando los errores que cometen los políticos”, señaló.

Mira la programación en Red Uno Play