El Alto registra ocho casos de abandono infantil en menos de dos meses

Al menos ocho casos de abandono de menores fueron registrados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de El Alro solo en lo que va del año. Cuatro se reportaron en enero y otros cuatro en febrero, incluido el reciente caso de mellizos dejados en un hostal de la zona de Senkata.

“En enero hemos atendido cuatro casos de abandono de recién nacidos. En lo que va de febrero, con este último caso, ya suman ocho”, informó el defensor de la Niñez de El Alto, Cristian Chipana, subrayando la gravedad de la situación.

El último hecho ocurrió el sábado, cuando una madre ingresó a un alojamiento con sus dos hijos pequeños y, según la administradora, salió el domingo por la mañana con el argumento de buscar documentos, sin regresar. Ante la ausencia prolongada, se dio aviso a la Policía y a la Defensoría.

Los mellizos fueron encontrados en condiciones de descuido en cuanto a higiene y vestimenta, aunque su estado nutricional era estable. De inmediato se activó el protocolo de atención: rescate, valoración médico forense para descartar violencia física y posterior traslado a un hospital para evaluación integral. Actualmente permanecen en el albergue transitorio “24 Horas”, dependiente del municipio.

Chipana explicó que inicialmente se tomó contacto con la madre y se le ofreció apoyo integral, incluyendo albergue junto a sus hijos, asistencia económica mensual y capacitación laboral. Sin embargo, la mujer habría rechazado la ayuda y pidió que la Defensoría se hiciera cargo de los menores.

Ante ello, se formalizó la denuncia ante el Ministerio Público por el delito de abandono de niñas o niños, tipificado en el artículo 278 del Código Penal, que establece penas de tres a seis años de cárcel, con agravantes en caso de lesiones graves o muerte.

El incremento a ocho casos en menos de dos meses generó alarma en las autoridades municipales, que advirtieron sobre la necesidad de fortalecer la prevención. El albergue transitorio de El Alto tiene capacidad para 20 niños y cuenta con equipo médico, psicológico, nutricional y legal, pero la recurrencia de abandonos refleja una problemática social compleja.

Desde la Defensoría de la Niñez se recordó que el municipio implementa un programa de apoyo a familias vulnerables en coordinación con una ONG internacional, brindando acompañamiento psicosocial y ayuda económica para evitar que la falta de recursos derive en abandono.

Chipana reiteró el llamado a buscar ayuda antes de tomar decisiones extremas y recordó que están habilitadas las líneas 156 y 800-16-43-43 para orientación y denuncias.

