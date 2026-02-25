Cochabamba despide el carnaval con el histórico Corso de la Zona Sur

El espíritu festivo se resiste a abandonar la Llajta. Tras las grandes celebraciones en el centro de la ciudad, este fin de semana el protagonismo se traslada al sector sur de Cochabamba. Según confirmaron las autoridades municipales, ya se tienen registrados al menos 60 participantes, entre los que destacan fraternidades folclóricas, pandillas y las tradicionales comparsas que mantienen viva la picardía local.

Identidad y tradición urbana

Edson Ontiveros, director de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), resaltó que esta entrada es una de las más antiguas e históricas del Cercado. A diferencia del Corso de Corsos, este evento ofrece una vivencia mucho más "personalizada" y contemporánea de la Cochabamba urbana.

"Es una recuperación de la Cochabamba actual y también de lo tradicional", afirmó Ontiveros, destacando que incluso sectores como las empresas de radiotaxis participarán con temáticas creativas, junto al paso de unidades de las Fuerzas Armadas.

Detalles del recorrido y horarios

Para quienes deseen asistir a este gran cierre, la organización ha definido la ruta y los puntos clave de concentración:

Inicio del festejo: Todo arrancará este domingo a las 14:00 horas en la intersección de la Avenida Panamericana .

Trayecto principal: Las fraternidades y autoridades municipales recorrerán la Avenida 6 de Agosto con dirección hacia el oeste.

Punto central: El palco oficial estará instalado en la misma Av. 6 de Agosto, donde se concentrará la mayor cantidad de espectadores e invitados especiales.

Finalización: Se tiene previsto que el desfile concluya en la zona de Jaihuayco alrededor de las 19:00 horas.

El ambiente estará marcado por el contraste musical: desde las picantes coplas vallunas interpretadas por comparsas locales, hasta los ritmos de moda, cumbias y zapateos que caracterizan a las fraternidades folclóricas. La invitación está abierta para toda la población que desee disfrutar de este último adiós al carnaval cochabambino.

