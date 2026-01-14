Cochabamba se prepara para el Carnaval de la Concordia 2026 con una intensa agenda

Cochabamba ya respira carnaval. La Alcaldía Municipal anunció que la organización del Carnaval de la Concordia 2026 entra en su etapa decisiva con el cierre de inscripciones para las fraternidades y la confirmación de las fechas clave que atraerán a cientos de turistas a la región.

Como es tradición, Cochabamba se ratifica como la sede de la agenda carnavalera más extensa y diversa de Bolivia, uniendo el despliegue folclórico con su inigualable patrimonio culinario.

Belleza y Tradición: Los primeros eventos

El calendario arranca con la gala y el colorido de las soberanas. Estos son los hitos confirmados por la municipalidad:

Viernes 23 de enero: Elección de la Reina y Ñusta del Carnaval de la Concordia 2026 en el Hotel Cochabamba, evento organizado este año por las propias fraternidades.

Martes 27 de enero: Lanzamiento oficial del Carnaval de la Concordia.

Sábado 31 de enero: Gran Entrada Precarnavalera , que servirá como antesala del despliegue coreográfico que se verá en el curso.

Elección de la Reina de Tradiciones Populares: Una corona que busca preservar la esencia de las costumbres cochabambinas.

El sabor de la fiesta: La Feria del Puchero

No hay carnaval en la Llajta sin su plato estrella. Las autoridades confirmaron que la 35.ª versión de la Feria del Puchero se llevará a cabo el domingo 8 de febrero en el Parque Excombatientes. Se espera la participación de aproximadamente 120 expositores que deleitarán a los visitantes con este plato típico de la temporada.

"No podemos hablar de turismo en Cochabamba sin hablar de la gastronomía. El puchero es el corazón de nuestra fiesta", destacaron desde la Alcaldía.

El gran cierre: Corso de Corsos e Infantil

La agenda concluirá con los eventos más masivos y esperados que reúnen a comparsas, fraternidades folclóricas y bloques militares:

Festival del Acordeón y la Concertina "Óscar Rojas Caballero": En su 35.ª edición, rindiendo tributo a la música tradicional. Carnaval Infantil: Con la coronación de la Reina Infantil y el Corso Infantil, dedicado a los más pequeños. Corso de Corsos 2026: El evento principal que cerrará con broche de oro la festividad, prometiendo un derroche de alegría en un recorrido que ya es un referente nacional e internacional.

Desde la Alcaldía invitan a propios y extraños a ser parte de esta experiencia única, donde la cultura, la fe y la alegría se fusionan en el corazón de Bolivia.

