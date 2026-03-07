Andrea Barrientos presenta su renuncia al cargo de viceministra de Autonomías

La viceministra de Autonomías, Andrea Bruna Barrientos Sahonero, presentó este 6 de marzo su renuncia al cargo mediante una carta dirigida al presidente Rodrigo Paz Pereira, en la que agradece la confianza depositada durante su gestión y destaca su compromiso con el país.

En el documento, Barrientos señala que asumió el cargo con la convicción de aportar al fortalecimiento institucional del Estado y a la construcción de políticas públicas orientadas al desarrollo de Bolivia y al bienestar de la población.

“Presento mi renuncia al cargo de viceministra de Autonomías, responsabilidad que he tenido el honor de ejercer con profundo sentido de compromiso y vocación de servicio al país”, señala parte de la carta.

La exautoridad también destacó que durante su gestión procuró desempeñar sus funciones con seriedad, dedicación y respeto por las instituciones, siempre guiada por el interés superior del país.

En su carta, Barrientos menciona que Bolivia atraviesa un momento complejo que requiere cambios profundos y transformaciones estructurales para encaminar al país hacia mayor estabilidad, institucionalidad y oportunidades para todos.

Asimismo, indicó que su decisión busca contribuir a preservar el buen desarrollo de la gestión gubernamental y mantener un clima de respeto dentro del servicio público.

“Estoy convencida de que, bajo su liderazgo, el país podrá avanzar en la consolidación de los cambios necesarios para enfrentar los desafíos del presente”, expresó en la misiva dirigida al mandatario.

Finalmente, Barrientos agradeció la oportunidad de haber servido al país desde esta función y reiteró su respeto y admiración al presidente.

Carta de renuncia

