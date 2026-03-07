Tras conocer sobre la renuncia de la ahora viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció a través de sus redes sociales y aseguró que, con el fin de consolidar el suelo del 50-50, se espera que la nueva autoridad tenga un perfil técnico y autonomista.

“La voz de Santa Cruz se escuchó. Andrea Barrientos será destituida del Viceministerio de Autonomías. Sus declaraciones irresponsables y centralistas contradijeron el compromiso presidencial con el 50/50 y demostraron que carecía de idoneidad para dirigir una agenda autonomista. La firme posición cruceña tuvo eco. Pero esto no termina aquí”, sostuvo la principal autoridad del departamento.

En este sentido, afirmó que “la autonomía es el motor de nuestro progreso, un derecho conquistado por quienes soñaron con una tierra capaz de decidir su propio destino… El 50/50 es el camino para consolidar ese sueño: que los recursos que generamos se queden aquí, transformándose en desarrollo y oportunidades reales”.

Por último, Camacho señaló que se espera que el nuevo viceministro de Autonomía tenga un perfil técnico y autonomista para poder implementar de manera inmediata el 50/50 con plazos claros y cumplibles.

“Con la firmeza de siempre, seguiremos defendiendo lo que nos pertenece. La agenda cruceña no es negociable”, concluyó Camacho.

