TEMAS DE HOY:
MALA PRAXIS Golpe al narcotráfico Sebastián Marset

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

“La voz de Santa Cruz se escuchó”: Camacho se pronuncia sobre la renuncia de Barrientos

Camacho señaló que se espera que el nuevo viceministro de Autonomía tenga un perfil técnico y autonomista para poder implementar de manera inmediata el 50/50. 

Naira Menacho

06/03/2026 23:23

Foto: Internet.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras conocer sobre la renuncia de la ahora viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció a través de sus redes sociales y aseguró que, con el fin de consolidar el suelo del 50-50, se espera que la nueva autoridad tenga un perfil técnico y autonomista.

“La voz de Santa Cruz se escuchó. Andrea Barrientos será destituida del Viceministerio de Autonomías. Sus declaraciones irresponsables y centralistas contradijeron el compromiso presidencial con el 50/50 y demostraron que carecía de idoneidad para dirigir una agenda autonomista. La firme posición cruceña tuvo eco. Pero esto no termina aquí”, sostuvo la principal autoridad del departamento.

En este sentido, afirmó que “la autonomía es el motor de nuestro progreso, un derecho conquistado por quienes soñaron con una tierra capaz de decidir su propio destino… El 50/50 es el camino para consolidar ese sueño: que los recursos que generamos se queden aquí, transformándose en desarrollo y oportunidades reales”.

Por último, Camacho señaló que se espera que el nuevo viceministro de Autonomía tenga un perfil técnico y autonomista para poder implementar de manera inmediata el 50/50 con plazos claros y cumplibles.

“Con la firmeza de siempre, seguiremos defendiendo lo que nos pertenece. La agenda cruceña no es negociable”, concluyó Camacho.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD