Revisa tu placa: estas son las fechas para registrar vehículos con posibles daños por gasolina

El registro se realizará por terminación de placa entre el 3 y el 15 de marzo. Los rezagados podrán inscribirse hasta fin de mes.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estableció un cronograma por terminación de placa para que los propietarios registren posibles daños en sus vehículos vinculados a gasolina desestabilizada. El proceso comenzó este martes 3 de marzo y se extenderá hasta el 31.
La programación busca ordenar la atención y facilitar la verificación de datos en el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC).
Fechas según número de placa
Vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5: desde el 3 hasta el 8 de marzo.
Placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0: del 9 al 15 de marzo.
Los propietarios que no hayan podido registrarse en esas fechas podrán hacerlo del 16 al 31 de marzo.
Evaluación y compensación
La estatal informó que cada caso será validado con información oficial antes de definir una compensación. Peritos técnicos clasificarán los daños como leves, medios o graves, lo que determinará el procedimiento a seguir.
Para completar el trámite, los afectados deberán presentar documentación personal y del vehículo, además de respaldos que acrediten las fallas reportadas.
YPFB indicó que el modelo busca reducir tiempos de respuesta y garantizar un proceso transparente para los usuarios.
