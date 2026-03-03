TEMAS DE HOY:
¿Lluvia o sol? Así estará el clima este martes 3 de marzo en Bolivia

Las ciudades capitales del país enfrentarán una jornada de clima inestable con lluvias y chubascos aislados.

Red Uno de Bolivia

03/03/2026 7:00

Foto: Oruro tendrá cielo nuboso este martes.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este martes 3 de marzo se prevén chubascos aislados, lluvias y cielos poco nubosos en algunas regiones del país, con baja probabilidad de lluvias.

Occidente
En el occidente del país, chubascos aislados y cielo nuboso, sin probabilidad de lluvias.

  •     La Paz tendrá chubascos aislados, con temperaturas que estarán entre 7°C y 23°C, con baja probabilidad de lluvias.

  •     El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 4°C y máxima de 18°C.

  •     Oruro tendrá cielo nuboso sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 3°C y 20°C.

  •     Potosí presentará cielo poco nuboso y temperaturas que oscilarán entre 2°C y 21°C sin probabilidad de precipitaciones.

Valles
La región de los Valles presentará lluvias, tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias durante la jornada.

  •     Cochabamba cielo poco nuboso y temperaturas entre 12°C y 31°C sin probabilidad de lluvias.

  •     Sucre tendrá lluvias durante el día, con valores entre 18°C y 31°C, con probabilidad de lluvias.

  •     Tarija tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que irán de 15°C a 28°C, con baja probabilidad de lluvias.

Oriente
En el Oriente boliviano, se prevén tormentas eléctricas con probabilidad de lluvias.

  •     Santa Cruz presentará tormenta eléctrica, con temperaturas entre 23°C y 31°C con probabilidad de precipitaciones pluviales.

  •     Trinidad prevé una jornada con tormenta eléctrica con probabilidad de lluvias, con una mínima de 23°C y una máxima de 31°C.

  •     Cobija tendrá tormenta eléctrica y temperaturas entre 22°C y 33°C con probabilidad de lluvias.

