Internacional

Vientos huracanados azotan a limpiadores a gran altura y dejan un muerto en Indonesia

El paso del ciclón 90S por la ciudad de Surabaya provocó ráfagas de 45 km/h que embistieron a dos operarios mientras trabajaban suspendidos; uno de ellos, de 51 años, falleció en el lugar.

Milen Saavedra

02/03/2026 19:55

Vientos huracanados azotan a limpiadores a gran altura y dejan un muerto en Indonesia
Indonesia

Un trágico suceso conmocionó a la ciudad de Surabaya, en Indonesia, tras el paso del ciclón 90S, que generó vientos de extrema violencia. Las imágenes captadas muestran el angustiante momento en que trabajadores que realizaban labores a gran altura fueron azotados por ráfagas que alcanzaron los 45 kilómetros por hora, transformando su jornada laboral en una escena de terror.

El balance de este fenómeno meteorológico es devastador para el sector de mantenimiento de edificios. Un limpiador de cristales de 51 años perdió la vida de manera trágica al ser embestido por la fuerza del viento mientras se encontraba suspendido, mientras que un segundo operario resultó con heridas de diversa consideración tras el violento impacto contra la estructura del inmueble, según publica el portal Crónica Policial.

La fuerza del temporal no solo afectó a quienes trabajaban en las alturas, sino que provocó el caos en toda la zona urbana. El ciclón ha causado el colapso masivo de árboles y ha paralizado el tráfico, generando serios problemas de movilidad debido a los escombros y la peligrosidad de los vientos huracanados que continúan azotando la región.

Vea el video:

 

 

