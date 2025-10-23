¡Impactantes videos! Vientos huracanados azotan Nueva Zelanda

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la fuerza de los vientos, capaces de arrancar ramas, dejar calles inundadas y volar objetos a gran velocidad.
Una potente tormenta de viento huracanado sacudió diversas regiones de Nueva Zelanda, dejando un panorama de caos y afectaciones en la vida cotidiana. Impactantes videos compartidos en redes sociales muestran la fuerza de los vientos, capaces de arrancar ramas, dejar calles inundadas y volar objetos a gran velocidad.
La tormenta provocó cortes de electricidad en diversas viviendas y obligó a la cancelación de más de 100 vuelos en todo el país, afectando los aeropuertos de Wellington y Christchurch. Además, los mítines de huelga previstos por miembros del Instituto Educativo de Nueva Zelanda Te Riu Roa en Wellington, Wairarapa y Canterbury fueron suspendidos debido al mal tiempo.
Las autoridades meteorológicas instaron a la población a extremar precauciones y a evitar desplazamientos innecesarios hasta que la tormenta ceda.
