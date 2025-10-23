TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Impactantes videos! Vientos huracanados azotan Nueva Zelanda

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la fuerza de los vientos, capaces de arrancar ramas, dejar calles inundadas y volar objetos a gran velocidad.

Charles Muñoz Flores

23/10/2025 12:05

Wellington, Nueva Zelanda

Escuchar esta nota

Una potente tormenta de viento huracanado sacudió diversas regiones de Nueva Zelanda, dejando un panorama de caos y afectaciones en la vida cotidiana. Impactantes videos compartidos en redes sociales muestran la fuerza de los vientos, capaces de arrancar ramas, dejar calles inundadas y volar objetos a gran velocidad.

El clima extremo afectó especialmente a Canterbury High Country, donde se registraron ráfagas de hasta 150 km/h en lugares expuestos, mientras que Christchurch y las llanuras de Canterbury permanecieron bajo una advertencia de viento rojo hasta las 4 pm, con ráfagas pronosticadas de 140 km/h.

La tormenta provocó cortes de electricidad en diversas viviendas y obligó a la cancelación de más de 100 vuelos en todo el país, afectando los aeropuertos de Wellington y Christchurch. Además, los mítines de huelga previstos por miembros del Instituto Educativo de Nueva Zelanda Te Riu Roa en Wellington, Wairarapa y Canterbury fueron suspendidos debido al mal tiempo.

En redes sociales, usuarios compartieron la mezcla de asombro y humor ante la intensidad del clima: “Solo en Nueva Zelanda puedes quemarte con el sol, empaparte y volar en la misma hora”, escribió un internauta al reproducir uno de los videos virales.

Las autoridades meteorológicas instaron a la población a extremar precauciones y a evitar desplazamientos innecesarios hasta que la tormenta ceda.

A continuación, el video:

 

