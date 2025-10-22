Captados en cámara: pareja roba celular de cajera en supermercado

Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra cómo una pareja de delincuentes sustrae un teléfono celular del mostrador de un supermercado, mientras la administradora es distraída por una cómplice.

Las imágenes, de 2 minutos con 14 segundos de duración, muestran a un hombre con polera gris y una mujer con camisa negra acercándose a la cajera para realizar la compra de algunos productos. En un momento, la mujer se aleja bajo el pretexto de buscar otro artículo, dejando a su compañero solo frente al mostrador.

Aprovechando el descuido de las empleadas, el hombre observa a su alrededor y rápidamente sustrae un celular, seguido de otro objeto, que guarda en el bolsillo de su pantalón.

Acto seguido, ambos delincuentes abandonan el lugar, sin notar que las cámaras de seguridad del supermercado registraban cada movimiento.

Tras la difusión del video, varios internautas han reconocido a los sospechosos, mientras las autoridades locales ya iniciaron la búsqueda para lograr su captura. Las imágenes han sido compartidas en grupos de apoyo vecinal, generando alertas sobre la necesidad de mantener la vigilancia y la precaución ante este tipo de delitos.

A continuación, el video:

