[VIDEO] Le reclamó a un conductor que lo había chocado con su camioneta y terminó atropellado

Un hecho de violencia vial ocurrido en San Miguel volvió a poner en evidencia la falta de control y la intolerancia en las calles. Un repartidor en moto fue atropellado deliberadamente por el conductor de una camioneta después de una discusión de tránsito. El agresor intentó escapar, pero fue detenido minutos más tarde por la Policía Municipal.

Todo comenzó en la esquina de avenida León Gallardo y Madre Camila Rolón, en la localidad de Muñiz, cuando el motociclista estaba detenido en un semáforo y una Renault Duster blanca lo tocó desde atrás.

En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, se observa cómo el repartidor se da vuelta para recriminarle algo al conductor. Al ponerse el semáforo en verde, ambos avanzan, y el motociclista se detiene al costado con la intención de dialogar. Sin embargo, el automovilista continúa su marcha.

El repartidor lo sigue algunas cuadras y logra ponerse a la altura de la ventanilla delantera izquierda para insistir en su reclamo. En ese momento, el conductor del vehículo de cuatro ruedas realiza un 'volantazo' hacia la izquierda y lo embiste con violencia, provocando que el motociclista salga despedido hacia el carril contrario.

Gracias a la rápida reacción de los automovilistas que circulaban en sentido opuesto, el episodio no terminó en tragedia. La víctima quedó tendida sobre el asfalto, mientras varios testigos se detuvieron para asistirlo.

El conductor, en cambio, aceleró y escapó. Sin embargo, las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) y al menos cinco llamados de vecinos al programa Ojos en Alerta permitieron a la Policía localizarlo y detenerlo en Italia y Peluffo, a pocas cuadras del lugar.

El motociclista fue trasladado en ambulancia al Hospital Larcade, donde fue atendido por politraumatismos, aunque se encuentra fuera de peligro.

El agresor fue llevado a la Comisaría 1ª de San Miguel, donde quedó inicialmente aprehendido. No obstante, fue liberado pocas horas después por orden judicial, lo que generó malestar entre los vecinos y en redes sociales.

“Pudo haberse detenido, pedir disculpas, y nada de esto habría pasado”, comentó uno de los testigos. “Pero la violencia al volante ya parece parte de todos los días”, agregó.

La investigación continúa en manos de la fiscalía de turno, que evalúa las imágenes y testimonios para determinar la calificación legal del hecho.

