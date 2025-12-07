AuronPlay hospitalizado y sometido a cirugía de emergencia: ¿Cuál es su estado de salud?

El popular creador de contenido español AuronPlay, cuyo nombre real es Raúl Álvarez Genes, fue hospitalizado de emergencia este fin de semana tras sufrir un intenso dolor en la espalda que alertó a su equipo médico y lo llevó a un nosocomio para recibir atención inmediata.

Según explicó el propio influencer a través de su cuenta de Instagram, los médicos determinaron que debía someterse a una cirugía de urgencia para evitar complicaciones. La causa fueron dos cálculos en la vesícula, también conocidos como piedras biliares.

AuronPlay compartió varias fotografías desde la cama del hospital y aseguró que la intervención quirúrgica fue un éxito. No obstante, indicó que se mantendrá alejado de las redes sociales por unos días para enfocarse en su recuperación.

El influencer, con más de 17 millones de seguidores en Instagram y reconocido a nivel internacional en plataformas como Twitch, generó gran preocupación entre sus fans tras difundirse la noticia de su hospitalización.

¿Qué son los cálculos biliares?

De acuerdo con MedlinePlus, los cálculos biliares son “depósitos sólidos que se forman dentro de la vesícula biliar”, y pueden variar desde el tamaño de un grano de arena hasta el de una pelota de golf. Existen dos tipos principales: los compuestos de colesterol, los más comunes, y los pigmentarios, formados por exceso de bilirrubina.

Aunque muchas personas pueden no presentar síntomas, los cálculos biliares pueden provocar dolor intenso en la parte superior derecha del abdomen cuando bloquean un conducto de la vesícula, lo que justifica la urgencia de la cirugía en casos graves como el de AuronPlay.

Mira la programación en Red Uno Play