¿Fue la anestesia? Revelan nuevo dato del caso de la niña de 6 años que murió en el dentista

La muerte de una niña de 6 años tras someterse a un procedimiento dental en la Clínica Dental Mireia de Alzira, Valencia, España, fue catalogada como una tragedia y está siendo investigada por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de España.

La menor fue trasladada a un hospital en estado grave, donde, a pesar de los esfuerzos médicos durante más de 90 minutos, falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

La hipótesis de los fármacos contaminados

La investigación policial apunta a una hipótesis central que pudo provocar la descompensación en la salud de la menor: lotes de anestésicos que pudieron haber sido mal manipulados, según informa El Heraldo de México.

Los galenos informaron que la niña tuvo problemas cardiorrespiratorios después de ser anestesiada para la extracción de dos dientes de leche y una raíz. Posteriormente, la niña padeció somnolencia y vómitos, según el testimonio de sus padres.

Los fármacos en cuestión, que procedían de la farmacia del Hospital de Manises, son el Midazolam y el Propofol, utilizados por el anestesiólogo identificado como R. Ll. A. para la sedación consciente de la niña de 6 años y otra de 4.

El riesgo del Propofol

La principal sospecha recae en el Propofol. Este anestésico, aunque muy usado, carece de conservantes antimicrobianos y presenta una alta propensión al desarrollo de bacterias, levaduras y mohos si es mal conservado.

Expertos señalan que para evitar la proliferación de bacterias, el Propofol no debe conservarse a más de 25 grados centígrados, ni exponerse a la luz o al aire. Además, si se utiliza de un mismo frasco para varios pacientes, no debe usarse si lleva más de 12 horas abierto.

El siguiente paso crucial en la investigación es realizar análisis microbiológicos de las muestras de las dos niñas sedadas, para determinar si sufrieron una fuerte infección o sepsis que pudiera haber complicado fatalmente el estado de salud de la víctima de 6 años.

