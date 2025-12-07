Imágenes sensibles: violencia en Guatemala deja sin vida a un alcalde en pleno desfile navideño

El alcalde del municipio de Masagua, Nelson Marroquín, fue asesinado la noche del sábado durante un desfile navideño en la aldea Obero, a unos 70 km al este de la capital, informó la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).

De acuerdo con un portavoz de la organización, hombres desconocidos dispararon contra el jefe edil mientras participaba del evento comunitario. Marroquín, de 38 años, murió mientras era trasladado al hospital de Escuintla. Uno de sus guardaespaldas resultó herido y permanece bajo atención médica.

El presidente Bernardo Arévalo condenó el crimen en la red social X.

“Expreso mi total repudio por el asesinato del alcalde de Masagua”, escribió.

El mandatario señaló que giró instrucciones al Ministerio de Gobernación para que los responsables del “acto deleznable” sean identificados y llevados ante la justicia.

Contexto de violencia en Guatemala

La tasa de homicidios en Guatemala aumentó de 16,1 por cada 100.000 habitantes en 2024 a 17,65 en 2025, más del doble del promedio mundial, según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

En octubre, la fuga de 20 pandilleros de una cárcel generó la mayor crisis de seguridad del gobierno de Arévalo, iniciado en enero de 2024. Sectores sociales y empresariales criticaron entonces la respuesta estatal ante el incremento de episodios violentos.

