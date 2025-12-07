¡Inicia la romería a Cotoca! Miles de peregrinos caminan al santuario con fe y devoción por la ‘Mamita’

Este domingo, el municipio de Cotoca vive uno de los eventos religiosos más importantes del calendario boliviano: la tradicional romería en honor a la Virgen de Cotoca. Se espera que cerca de un millón de peregrinos lleguen al santuario para renovar su fe y rendir homenaje a la ‘Mamita’.

La jornada comenzó temprano, con la Gran Maratón número 45, que reunió a aproximadamente 2.500 corredores en la Catedral de Cotoca, dando inicio a un día cargado de tradición y devoción. A partir de las 17:00, los peregrinos empezarán su caminata desde el cuarto anillo y la Catedral, con llegada prevista a la primera misa a las 19:00 en la plaza principal, presidida por Monseñor Estanislao.

El alcalde Raúl Alvis destacó la magnitud del evento: “Tenemos cerca de mil policías y brigadas médicas distribuidas a lo largo del recorrido. Queremos garantizar la seguridad y asistencia a todos los peregrinos que se sumen a esta gran tradición”, señaló. Además, resaltó la preparación del municipio en términos de gastronomía y artesanía, donde los visitantes podrán disfrutar de la tradicional jalea, chicha y productos locales.

El párroco del santuario comentó que la romería representa un espacio de esperanza y reflexión para los fieles: “Hemos recibido a personas con lágrimas de emoción, algunos con problemas personales, pero todos con la esperanza de que la Mamita les conceda lo que han venido a pedir”. La jornada religiosa continuará durante la noche con misas cada dos horas y la tradicional serenata a la Virgen.

El lunes 8 de diciembre se llevará a cabo la misa central a las 10:00, presidida por el arzobispo René Leigue, seguida de una procesión por las calles de Cotoca y un almuerzo en el Gobierno Municipal, con la participación del presidente Rodrigo Paz y el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca.

Mira la programación en Red Uno Play