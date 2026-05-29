Autopista amanece con separadores y bloques de cemento, pero sin bloqueos

La autopista que conecta la ciudad de El Alto con La Paz amaneció este viernes sin puntos de bloqueo y con tránsito vehicular expedito en ambos carriles; sin embargo, persisten separadores viales, bloques de cemento y rejas de jardineras desplazadas que continúan representando un riesgo para la circulación.

Durante un recorrido realizado en el sector del peaje, se observó que varios de estos elementos permanecen sobre la vía, luego de haber sido movidos de sus lugares habituales durante las movilizaciones. Incluso, algunas personas intentaban retirarlos para habilitar espacios y permitir el paso de motorizados.

Peligro en las vías

A pesar del reporte de vías expeditas en algunas zonas de la urbe alteña, la permanencia de estos obstáculos continúa dificultando la circulación y evidencia daños al ornato público, especialmente en jardineras y separadores que fueron removidos durante las protestas.

Las autoridades reiteraron la necesidad de retirar estos elementos para garantizar condiciones seguras en una vía estratégica por la que circulan diariamente miles de vehículos.

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