¿Circulará por La Paz o El Alto? Revise los puntos de protesta y cortes previstos para hoy

De acuerdo con el reporte actualizado del Comando Departamental de la Policía se tienen previstas al menos cuatro concentraciones y cortes de vías en distintos sectores de la ciudad de La Paz y El Alto, por lo que se recomendó a la población tomar rutas alternas.

Rutas que debes evitar

Los puntos identificados son:

1. Planta de Senkata

Sector: Confederación de Mujeres Bartolina Sisa

Situación: Mitin de protesta.

2. Instalaciones de la COB

Sector: Organizaciones sociales

Situación: Reunión en instalaciones de la Central Obrera Boliviana.

3. Centro paceño

Sector: Federación Departamental de Choferes de La Paz

Situación: Mitin de protesta.

4. Centro paceño

Sector: Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari

Situación: Mitin de protesta.

Foto: Reporte de transitabilidad. Policía Boliviana.

Asimismo, el reporte señala que Plaza Murillo permanece sin acceso a vías, por lo que el tránsito vehicular en el centro político del país continúa restringido.

La Policía recomendó a conductores y peatones prever sus desplazamientos y utilizar rutas alternas para evitar demoras, mientras persisten las movilizaciones y concentraciones convocadas por distintos sectores sociales.

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