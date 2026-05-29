¿Circulará por La Paz o El Alto? Revise los puntos de protesta y cortes previstos para hoy

Las movilizaciones se concentran en Senkata, instalaciones de la COB y el centro paceño. Autoridades recomiendan tomar rutas alternas para evitar congestionamientos y advierten que Plaza Murillo permanece sin acceso vehicular.
29/05/2026 9:14
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De acuerdo con el reporte actualizado del Comando Departamental de la Policía se tienen previstas al menos cuatro concentraciones y cortes de vías en distintos sectores de la ciudad de La Paz y El Alto, por lo que se recomendó a la población tomar rutas alternas.
Rutas que debes evitar
Los puntos identificados son:
1. Planta de Senkata
Sector: Confederación de Mujeres Bartolina Sisa
Situación: Mitin de protesta.
2. Instalaciones de la COB
Sector: Organizaciones sociales
Situación: Reunión en instalaciones de la Central Obrera Boliviana.
3. Centro paceño
Sector: Federación Departamental de Choferes de La Paz
Situación: Mitin de protesta.
4. Centro paceño
Sector: Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari
Situación: Mitin de protesta.
Asimismo, el reporte señala que Plaza Murillo permanece sin acceso a vías, por lo que el tránsito vehicular en el centro político del país continúa restringido.
La Policía recomendó a conductores y peatones prever sus desplazamientos y utilizar rutas alternas para evitar demoras, mientras persisten las movilizaciones y concentraciones convocadas por distintos sectores sociales.
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