Pasajeros denuncian amenazas y cobros irregulares en bloqueo de ruta entre Tupiza y Tarija

Pasajeros de un autobús que cubría la ruta Tupiza–Tarija denunciaron haber vivido momentos de tensión y temor la madrugada del jueves 27 de mayo, luego de que un grupo de personas bloqueara la carretera con piedras en el sector de Mal Paso, en Potosí.

Según el testimonio de los viajeros, el vehículo estuvo a punto de impactar contra grandes rocas colocadas sobre la vía, pero el conductor logró frenar a tiempo. Poco después aparecieron dos hombres vestidos con indumentaria minera, quienes afirmaron ser cooperativistas y comenzaron a amenazar al chofer y a los pasajeros con gritos e insultos.

Los afectados relataron que ambos sujetos se encontraban aparentemente en estado de ebriedad, portaban cascos, pasamontañas y overoles oscuros. Durante el incidente, incluso se habría detonado un explosivo, presuntamente un cachorro de dinamita, lo que generó mayor pánico entre quienes viajaban en la flota.

De acuerdo con la denuncia, otros motorizados también fueron detenidos en el lugar, aunque algunos lograron continuar su recorrido luego de entregar dinero. Los pasajeros señalaron que uno de los ocupantes del bus también habría entregado efectivo para que les permitieran avanzar.

El hecho ocurrió a pocos minutos de dejar el tramo asfaltado, en inmediaciones de Mal Paso. Los viajeros cuestionaron si la intención del grupo era mantener un bloqueo o realizar cobros irregulares a los vehículos que transitaban por la zona.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este caso.



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