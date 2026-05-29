¿Subieron o bajaron? Conozca los precios del queso y el huevo en Santa Cruz

El precio del queso registró una reducción en el mercado antiguo Abasto de Santa Cruz, donde comerciantes informaron que el kilo se comercializa actualmente en Bs 40, luego de haber alcanzado hasta Bs 46 durante los últimos días debido a problemas de abastecimiento.

Comerciantes del centro de abastecimiento explicaron que el incremento se produjo durante algunos días por la escasez de queso proveniente de las colonias menonitas. Sin embargo, con la normalización de la llegada del producto, el costo volvió a descender.

“Ha bajado el quesito, está a 40. El otro día estaba a 46 porque no había queso”, señaló una de las vendedoras consultadas.

En cuanto al huevo, el precio del maple se mantiene estable y se encuentra entre Bs 22 y Bs 30, dependiendo del tamaño. Las comerciantes señalaron que este producto no ha registrado variaciones significativas pese al contexto de bloqueos que afecta a distintas regiones del país.

Respecto al abastecimiento, las vendedoras aseguraron que el ingreso de queso al mercado continúa con normalidad y que existe suficiente oferta para la población.

No obstante, advirtieron que los problemas de transporte están dificultando el envío de productos a otros departamentos.

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