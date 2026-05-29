¡Atención! Esto cuesta ver el clásico cruceño entre Oriente Petrolero y Blooming

La cuenta regresiva para una nueva edición del clásico cruceño ya comenzó y este viernes fueron anunciados los precios de las entradas para el esperado compromiso entre Oriente Petrolero y Blooming, que se disputará este domingo desde las 16:00 en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera.

De acuerdo con la información oficial, las entradas para el sector de butaca tendrán un costo de 280 bolivianos tanto para mayores como menores. Mientras tanto, Platea Norte tendrá un valor de 180 bolivianos para adultos y 80 para menores, mismo precio establecido para Platea Sur.

Por su parte, el sector de curvas contará con las localidades más accesibles, con entradas de 80 bolivianos para mayores y 40 para menores de edad.

La venta digital de boletos se encuentra habilitada a través de las plataformas oficiales de Oriente Petrolero y Ticketeg. Además, se informó que los niños de 0 a 5 años podrán ingresar gratuitamente, mientras que los menores de 6 a 11 años deberán adquirir entrada.

El compromiso genera gran expectativa en Santa Cruz debido a la necesidad de ambos equipos de sumar puntos importantes en el campeonato. Tanto Oriente Petrolero como Blooming buscarán quedarse con la victoria para mejorar su ubicación en la tabla y darle una alegría a sus hinchadas en una nueva edición del clásico más importante del departamento.

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