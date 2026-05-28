La FBF adelanta el clásico cruceño por inconvenientes con las luminarias

El esperado duelo entre Blooming y Oriente Petrolero por el clásico cruceño tendrá un cambio importante en su organización. La Federación Boliviana de Fútbol determinó adelantar el inicio del compromiso correspondiente a la fecha 10 de la Liga, por recomendación de las autoridades deportivas de Santa Cruz.

El encuentro, que originalmente debía arrancar en horario nocturno, ahora se disputará el domingo 31 de mayo desde las 16:00 en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, escenario que en las últimas semanas presentó inconvenientes con su sistema de iluminación.

La modificación surgió después de que el Servicio Departamental de Deportes enviara una solicitud formal a la FBF, expresando preocupación por posibles cortes eléctricos durante el desarrollo del compromiso.

Comunicado de la Federación Boliviana de Fútbol. Foto: Federación Boliviana de Fútbol.

Las alarmas crecieron luego de lo sucedido en un reciente partido internacional jugado en el mismo escenario, cuando varias luminarias dejaron de funcionar de manera parcial en pleno encuentro, provocando incertidumbre entre el público y los protagonistas.

Ante ese panorama, la Comisión Organizadora de Competiciones decidió aprobar el cambio de horario con el objetivo de evitar contratiempos en uno de los duelos más tradicionales y convocantes del fútbol nacional.

De esta manera, el clásico cruceño volverá a disputarse en horario vespertino, en un partido que promete gran asistencia y mucha expectativa entre los hinchas de ambos clubes.

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