TEMAS DE HOY:
choque de cisterna Felcn Pareja atracada

27ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Impactante pronóstico de la IA para el clásico cruceño: un equipo quedaría contra las cuerdas

Ambos clubes se enfrentarán este domingo desde las 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, por la vuelta de los octavos de final del Torneo de Verano.

Martin Suarez Vargas

07/02/2026 19:18

Izquierda: Vázquez de Blooming, junto a su compañero, tras anotarle un gol a Oriente. Derecha: Kevin Soni entrenamiento de Oriente. Foto: redes sociales.

Escuchar esta nota

El clásico cruceño tendrá una nueva edición este domingo, cuando Blooming y Oriente Petrolero se midan desde las 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, por el partido de vuelta de los octavos de final del Torneo de Verano.

El compromiso llega con expectativa por las novedades en Oriente, que alista como titulares a Kevin Soni y Eliaquim Mangala, dos refuerzos que podrían darle mayor peso ofensivo y jerarquía en el sector defensivo al equipo refinero en un partido decisivo.

En el encuentro de ida, Blooming tomó ventaja al imponerse por 2-0, con goles de Vázquez y Moisés Villarroel, este último mediante tiro penal, resultado que obliga a Oriente a buscar una remontada para seguir con vida en el torneo.

De acuerdo con el pronóstico de la Inteligencia Artificial, el partido apunta a ser muy parejo, aunque con una ligera inclinación hacia Blooming por el rendimiento reciente y la ventaja obtenida en la ida. Los marcadores más probables serían un empate o un triunfo ajustado de la Academia.

ESTO DICE LA IA:


Empate o victoria ajustada para Blooming, con posibilidad de marcador como 1-0 o 1-1.

El juego podría ser parejo, con Oriente intentando presionar más ofensivamente gracias a Soni, pero Blooming manteniendo control y estructurando mejor su juego.

Con el orgullo en juego y la clasificación como objetivo, el clásico promete un choque intenso en el Tahuichi, con Blooming defendiendo su diferencia y Oriente apostando por sus nuevas piezas para intentar dar el golpe.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD