El clásico cruceño tendrá una nueva edición este domingo, cuando Blooming y Oriente Petrolero se midan desde las 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, por el partido de vuelta de los octavos de final del Torneo de Verano.

El compromiso llega con expectativa por las novedades en Oriente, que alista como titulares a Kevin Soni y Eliaquim Mangala, dos refuerzos que podrían darle mayor peso ofensivo y jerarquía en el sector defensivo al equipo refinero en un partido decisivo.

En el encuentro de ida, Blooming tomó ventaja al imponerse por 2-0, con goles de Vázquez y Moisés Villarroel, este último mediante tiro penal, resultado que obliga a Oriente a buscar una remontada para seguir con vida en el torneo.

De acuerdo con el pronóstico de la Inteligencia Artificial, el partido apunta a ser muy parejo, aunque con una ligera inclinación hacia Blooming por el rendimiento reciente y la ventaja obtenida en la ida. Los marcadores más probables serían un empate o un triunfo ajustado de la Academia.

ESTO DICE LA IA:



Empate o victoria ajustada para Blooming, con posibilidad de marcador como 1-0 o 1-1.

El juego podría ser parejo, con Oriente intentando presionar más ofensivamente gracias a Soni, pero Blooming manteniendo control y estructurando mejor su juego.

Con el orgullo en juego y la clasificación como objetivo, el clásico promete un choque intenso en el Tahuichi, con Blooming defendiendo su diferencia y Oriente apostando por sus nuevas piezas para intentar dar el golpe.

Mira la programación en Red Uno Play