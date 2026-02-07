Alarma en la Verde: Viscarra se lesiona y estará varias semanas fuera

Guillermo Viscarra estará fuera de actividad por lesión, luego de sufrir un desgarro tras el partido contra 2 de Mayo en Paraguay, por la Copa Libertadores, el pasado miércoles. Así lo informó Alianza Lima del Perú, club donde milita el portero boliviano.

“Informamos que Guillermo Viscarra pasó exámenes médicos debido a molestias presentadas durante el cotejo. El resultado muestra un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho. El arquero ya inició sesiones de fisioterapia bajo la supervisión del departamento médico”, comunicó el club.

Viscarra fue titular y figura de Alianza Lima en el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo, disputado en Paraguay, en el que el equipo peruano cayó por la mínima diferencia (1-0).

Según informó el diario Líbero, el arquero boliviano estará fuera de las canchas entre 3 y 5 semanas, situación que preocupa a la selección boliviana de cara al repechaje, tomando en cuenta que es el segundo arquero inamovible de Óscar Villegas, por detrás de Carlos Lampe.

