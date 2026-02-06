Los responsables antidopaje de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 anunciaron este jueves 5 de febrero que investigarán las sospechas sobre un posible método utilizado por saltadores de esquí para aumentar el tamaño de su pene con fines competitivos.

Según informes difundidos por la prensa alemana, algunos atletas estarían recurriendo a inyecciones de ácido hialurónico en la zona íntima para modificar la forma de su entrepierna y ampliar el volumen de su traje.

El objetivo sería simple: aumentar la superficie en el aire, prolongar el vuelo y lograr aterrizajes más lejanos.

“Vamos a investigar a fondo”

El presidente polaco de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka, confirmó que el tema ya está en agenda.

“El salto de esquí es muy popular en Polonia, así que prometo que me pondré con esto”, declaró en conferencia de prensa.

Por su parte, el director general de la AMA, Olivier Niggli, aseguró que se analizará cualquier información relevante.

“No conozco los detalles técnicos, pero si existe una relación con el rendimiento, lo investigaremos”, afirmó.

Inyecciones con riesgos para la salud

El médico alemán Kamran Karim, citado en el diario Bild, explicó que es posible lograr un aumento temporal del pene mediante inyecciones de parafina o ácido hialurónico.

Sin embargo, advirtió que se trata de una práctica peligrosa.

“Conlleva riesgos médicos importantes”, señaló.

Entre ellos, infecciones, deformaciones, inflamación y posibles daños permanentes.

Trajes bajo la lupa

En el salto de esquí, los trajes están estrictamente regulados. Cualquier modificación puede derivar en sanciones o descalificaciones.

No es la primera vez que surge una controversia en este deporte.

En enero, tres miembros del cuerpo técnico de Noruega fueron suspendidos por 18 meses tras ser acusados de manipular los trajes durante el Mundial de 2025 en Trondheim.

Además, los saltadores Marius Lindvik y Johann Andre Forfang fueron descalificados y sancionados por irregularidades en su indumentaria.

La Federación Noruega reconoció luego que hubo alteraciones, aunque negó que los atletas fueran responsables directos.

Un nuevo capítulo en el debate sobre el dopaje

De confirmarse, este caso abriría un debate inédito sobre los límites entre el rendimiento deportivo, la tecnología y las modificaciones corporales.

Por ahora, no hay pruebas concluyentes, pero la investigación ya está en marcha.

Mientras tanto, Milano Cortina 2026 suma un escándalo inesperado… y altamente polémico, incluso antes de comenzar.

