Terror en una escuela: adolescente atacó con un hacha a sus compañeros

Momentos de pánico y desesperación se vivieron en una institución educativa de la ciudad de Kulsary, en Kazajstán, luego de que un adolescente armado con un hacha atacara a sus compañeros de clase.

El agresor, un estudiante de 15 años, protagonizó el violento episodio tras un altercado previo con otros alumnos, según informaron medios locales.

Dos estudiantes heridos

De acuerdo con el reporte policial, dos estudiantes resultaron con heridas leves durante el ataque. Ambos recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades actuaron rápidamente y lograron reducir y detener al agresor dentro del recinto educativo, evitando que el hecho pasara a mayores.

Investigación en curso

La Policía de Kazajstán confirmó que ya se abrió una investigación para esclarecer las causas del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los primeros informes apuntan a que el incidente se originó tras una discusión entre los adolescentes, aunque no se descartan otros factores.

Alerta por violencia escolar

El caso ha generado conmoción en la comunidad educativa y reaviva la preocupación por la violencia en las aulas.

Padres, docentes y autoridades han pedido reforzar los protocolos de seguridad y los programas de apoyo psicológico para prevenir este tipo de hechos.

Mientras continúan las investigaciones, el ataque deja una dura advertencia: los conflictos no atendidos a tiempo pueden terminar en tragedia.

Mira la programación en Red Uno Play