Una peligrosa tendencia en redes sociales estuvo a punto de terminar en tragedia en Estados Unidos. Scarlett Selby, una niña de siete años de la ciudad de Festus, en Missouri, fue internada de emergencia y sometida a un coma inducido tras sufrir quemaduras severas al calentar en el microondas un juguete antiestrés.

El hecho ocurrió cuando la menor intentó ablandar su juguete de la marca NeeDoh, conocido como Nice Cube, luego de haberlo dejado en el congelador durante la noche, siguiendo un reto que había visto en TikTok.

Según relató su padre, Josh Selby, Scarlett colocó el juguete en el microondas mientras él la observaba.

“La vi tocarlo para comprobar que no estuviera demasiado caliente, pero en segundos explotó”, contó al medio local.

El objeto estalló repentinamente, liberando un líquido caliente y pegajoso que cubrió el rostro y las manos de la niña, provocándole lesiones graves en la piel y cicatrices permanentes.

¿Por qué explotó el juguete?

De acuerdo con el fabricante, el Nice Cube está relleno de maltosa, un tipo de azúcar que, al calentarse, se derrite y puede alcanzar temperaturas extremadamente altas, similares a las del caramelo derretido.

A diferencia de otros productos NeeDoh, que contienen alcohol polivinílico (PVA), este modelo utiliza maltosa al 100%, lo que aumenta el riesgo cuando es expuesto al calor.

La empresa Schylling, responsable de la marca, confirmó este detalle y advirtió que nunca deben calentarse, congelarse ni introducirse en microondas estos juguetes.

Tres días en coma y una recuperación difícil

Tras el accidente, la madre de Scarlett, Amanda Blankenship, la trasladó de urgencia al Hospital de Niños de St. Louis, mientras la menor gritaba de dolor.

Debido a la gravedad de las quemaduras alrededor de su boca y el riesgo de inflamación, los médicos decidieron inducirle un coma durante tres días para proteger sus vías respiratorias.

Además, sus labios resultaron tan dañados que fue necesario colocarle una sonda de alimentación durante una semana.

Advertencia del fabricante

En un comunicado, Schylling expresó su preocupación por el mal uso de sus productos impulsado por tendencias en redes sociales.

“El uso indebido de nuestros juguetes, al calentarlos o congelarlos, es peligroso y puede causar lesiones graves”, señaló un portavoz.

La empresa informó que trabaja junto a TikTok para eliminar contenidos peligrosos, reforzó las advertencias en sus empaques y notificó a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor.

Un llamado a padres y usuarios

Este caso vuelve a encender las alertas sobre los riesgos de replicar desafíos virales sin información ni supervisión.

Especialistas recomiendan a los padres:

Supervisar el uso de redes sociales

Conversar con sus hijos sobre contenidos peligrosos

No permitir la manipulación de objetos con calor

Verificar siempre las advertencias de los productos

Lo que empezó como un juego terminó en una experiencia traumática que hoy deja una fuerte lección sobre el impacto real de las tendencias digitales.

