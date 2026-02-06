Ejecutivo reúne a ministros para fijar acciones inmediatas y reducir burocracia

El Gobierno nacional iniciará un trabajo coordinado para destrabar la gestión pública y acelerar la ejecución de políticas estratégicas, con el objetivo de dejar atrás el denominado “Estado tranca” y ofrecer resultados concretos en el corto plazo.

Con ese propósito, el Centro de Gobierno (CENGOB) reunirá este viernes 6 de febrero, en Santa Cruz, a ministros de Estado y directores generales de planificación en un encuentro de alto nivel enfocado en ordenar prioridades, eliminar cuellos de botella y acelerar decisiones.

La instancia forma parte del proceso de aceleración de la gestión pública impulsado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, orientado a mejorar la capacidad de ejecución del Estado y asegurar impactos visibles para la población.

El CENGOB fue creado mediante el Decreto Supremo 5500 y articula el trabajo entre la Presidencia, los ministerios y las entidades estratégicas, con el fin de mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer el seguimiento de prioridades, bajo un esquema de rendición de cuentas basada en resultados verificables.

Durante la sesión, las autoridades trabajarán en siete ejes estratégicos, alineados al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2026–2035:

Bolivia economía para la gente

Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia

Bolivia 50/50

Bolivia moderna y eficiente

Bolivia transparente

Bolivia bienestar para todos

Bolivia verde y sostenible

En cada mesa participarán autoridades de distintos ministerios, con un enfoque transversal, para acelerar proyectos productivos, mejorar servicios esenciales, atraer inversión y reducir los tiempos de respuesta del Estado.

El trabajo contará con apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y retomará experiencias aplicadas en otros países de la región, como la definición de metas claras, responsables identificados, detección temprana de obstáculos y uso de datos en tiempo real para la toma de decisiones.

Desde el Ejecutivo se remarcó que los ministerios mantienen la responsabilidad directa de la ejecución, mientras que el CENGOB cumple un rol de facilitador y articulador, sin reemplazar los mecanismos de planificación ni los procesos participativos vigentes.

Como resultado de este proceso, el Gobierno prevé una primera rendición de cuentas el domingo 8 de febrero, en la que el presidente presentará avances concretos logrados en los primeros 90 días de gestión.

