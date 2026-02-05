ALP plantea comisión para investigar calidad de los carburantes

En la Cámara de Diputados se anunció que se trabaja en un proyecto para poder conformar una comisión para que se investigue sobre la calidad de gasolina que ocasionó desperfectos a los motorizados; la sesión de la cámara baja se reanudará la siguiente semana para ver la conformación de esta comisión en sus componentes, alcances y plan de trabajo.

El diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) Alejandro Medinaceli declaró que esta calidad de la gasolina se debe a un sistema heredado por el mal manejo de los tanques por el anterior gobierno, y destaca la transformación y reestructuración que lleva adelante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Se ha presentado este proyecto para conformar la comisión; la sesión ha tenido un aplazamiento, se va a reanudar la siguiente semana y en el transcurso de la sesión se va a definir cómo va a ser el medio en el cual se va a conformar esta comisión”, declaró Medinaceli.

El presidente de YPFB, Yussef Akly, mencionó que se realiza una reestructuración al interior de esta institución, donde ya se han desvinculado a 360 funcionarios, donde se realizarán todas las investigaciones y se actuará con todo el peso de la ley a las personas que hubieran afectado las operaciones.

